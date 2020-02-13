В Кремле высказались об обращении ученых по делу "Сети"

Фото: ТАСС/Виталий Невар
В Кремле ознакомились с требованиями ученых отменить приговор фигурантам дела запрещенной в РФ террористической организации "Сеть". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации", – цитирует его "Газета.ру".
Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин инициировал проверки по этому делу. Речь идет в том числе о слухах о возможных пытках со стороны ФСБ.
Ранее Песков уже обращал внимание, что российский лидер неоднократно разбирался с ситуацией. Он отмечал, что иное вмешательство в действия следственных органов невозможно.
10 февраля суд вынес приговор семи фигурантам дела. Им дали от 6 до 18 лет тюрьмы. Различные сроки получили Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов.
Организацию создали в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге. Следствие считает, что участники преступного сообщества разработали устав организации, тренировались с применением оружия, планировали нападение на правоохранителей и госучреждения.
Более 400 российских ученых и научных журналистов подписали заявление с требованием отменить приговор. Подсудимые подчеркивали, что признательные показания давали под пытками, а судебный процесс проводился с грубыми нарушениями закона.
В 2019 году спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов. К преступлениям террористической направленности относятся также вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и другие.
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