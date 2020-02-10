Суд вынес приговор фигурантам дела "Сети"

12:32
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Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговор семи фигурантам дела запрещенного в России террористического сообщества "Сеть". Осужденные получили от 6 до 18 лет тюрьмы, сообщает ТАСС.
На скамье подсудимых – Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов.
Шакурского и Пчелинцева обвиняли в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия, остальных – в участии в террористическом сообществе. Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков.
"Назначить окончательное наказание Пчелинцеву в виде 18 лет колонии строгого режима. Шакурскому назначить окончательно 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 50 тысяч рублей", – зачитал приговор судья.
14 лет колонии строгого режима получил Чернов, Иванкина осудили на 13 лет, Кульков получил 10 лет лишения свободы, Куксов пробудет в колонии общего режима 9 лет, Сагынбаев – 6 лет.
Межрегиональную террористическую организацию "Сеть" создали в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге.
По версии следствия, участники преступного сообщества разработали устав организации, тренировались с применением оружия, планировали нападение на правоохранителей и госучреждения.
Ранее ФСБ РФ совместно с МВД задержали в Москве пятерых членов запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Они готовились совершить теракты.
При обысках у подозреваемых нашли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ. Также был обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
В прошлом году спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов. К преступлениям террористической направленности также относится вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее. По его словам, скоординированная работа силовиков позволила предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов.
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