ФСБ сообщила о задержании в Москве пятерых членов ИГ

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ФСБ РФ совместно с МВД задержали в Москве пятерых членов запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Они готовились совершить теракты, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ с МВД в Москве пресечена деятельность членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", в которую входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты", – говорится в сообщении ЦОС.

При обысках у подозреваемых нашли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ. Также был обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Ранее ФСБ России задержала в Московском регионе трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) "Исламское государство". Они вербовали москвичей и жителей области в ряды МТО. Совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии ФСБ пресекла деятельность преступников.

С начала года спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов, сообщил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

Он отметил, что к преступлениям террористической направленности также относится вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее. По его словам, скоординированная работа силовиков позволила предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов.