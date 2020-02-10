Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети" – Песков

14:57
Фото: ТАСС/Александр Поляков
Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу запрещенной в России террористической организации "Сеть", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер поручал тщательно проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети" и "Нового величия".
"Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону, в данном случае какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства", – приводит слова Пескова РИА Новости.
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговор семи фигурантам дела запрещенного в РФ сообщества "Сеть". Осужденные получили от 6 до 18 лет тюрьмы.
Различные сроки получили Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов.
Межрегиональную террористическую организацию "Сеть" создали в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге.
По версии следствия, участники преступного сообщества разработали устав организации, тренировались с применением оружия, планировали нападение на правоохранителей и госучреждения.
В прошлом году спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов. К преступлениям террористической направленности также относится вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее. По его словам, скоординированная работа силовиков позволила предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов.
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