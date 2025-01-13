13 января, 15:29Политика
Председатель ЕК фон дер Ляйен неделю провела в больнице из-за пневмонии
Фото: ТАСС/EPA/ANTHONY ANEX
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неделю провела в больнице из-за воспаления легких. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.
"Она поехала в больницу на осмотр 2 января, и ее оставили примерно на неделю в больнице – до следующей пятницы. Она находилась в больнице около недели", – цитирует ТАСС Пинью.
По словам представителя ЕК, сейчас фон дер Ляйен находится дома в Германии и восстанавливается.
В начале января стало известно, что у фон дер Ляйен обнаружили воспаление легких. В связи с этим она временно перестала исполнять обязанности. Из-за болезни она не посетила церемонию председательства Польши в Евросоюзе. Также было перенесено Гданьское заседание ЕК.