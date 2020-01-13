Эксперт прокомментировал претензии НАТО к "Искандерам"

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В НАТО пообещали ответить на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой. Ответные меры члены Североатлантического альянса готовы принять уже в нынешнем, 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, в НАТО изначально неверно оценивают ситуацию.

"Как обычно, они меняют причину и следствие. Дело в том, что Россия разместила свой оперативно-тактический комплекс в ответ на развертывание американцами систем противоракетной обороны в Румынии и в Польше", – заявил специалист в интервью радио Sputnik.

Литовкин объяснил, что российская сторона не будет убирать "Искандеры" по причине защиты национальных интересов. Он также призвал американскую сторону искать причины напряженности в себе, а не в России.

США ранее указали на то, что размещение комплексов "Искандер-М" с ракетой 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Вашингтоне мотивировали выход из соглашения именно действиями России.

В Москве, в свою очередь, уверены, что претензии к ракете и дальности ее действия стали лишь поводом для реакции Вашингтона, а истинная причина кроется в стремлении разместить собственные ракетные комплексы у границ Китая.

Действие Договора о РСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США.

