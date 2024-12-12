Хинштейн обещал применять "волшебный пендель", если чиновники не будут работать

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал применять "волшебный пендель" для ответственных за восстановление жилья после атак ВСУ. Об этом он заявил во время прямого эфира, запись которого опубликована на странице политика в соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что работа соответствующих чиновников нуждается в перестройке. По мнению Хинштейна, ремонт зданий необходимо начинать сразу же, как прошла взрывная волна.

"Не дожидаясь, пока, извините, сверху <…> "волшебный пендель" сделает свое дело. Если по-другому здесь не работает, значит будем работать так", – подытожил он.

Бывший депутат ГД начал исполнять обязанности губернатора Курской области по указу Владимира Путина. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе.

Хинштейн во время встречи с Путиным заявил, что осознает непростую ситуацию в области, поэтому будет делать все, чтобы жители чувствовали себя частью одной страны. Он приступил к работе в регионе 7 декабря. Экс-депутат рассчитывает на активность и неравнодушие жителей области.

11 декабря депутаты Государственной Думы проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Хинштейна.