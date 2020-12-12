РФ оставляет за собой право на ответные меры на санкции Лондона – МИД

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Москва оставляет за собой право принять ответные меры на очередные антироссийские санкции Великобритании с учетом принципа взаимности, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона считает безосновательным введенные Лондоном санкции в отношении трех россиян по обвинениям в якобы нарушении прав человека в Чечне.

Накануне Великобритания ввела санкции против россиян по обвинению в нарушениях прав человека. Ограничения включают запрет на въезд в страну и замораживание активов против трех лиц и спецотряда быстрого реагирования Терек.

В заявлении МИД Великобритании приводятся имена спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главы республиканского МВД Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова.

Ранее Захарова заявила, что новые санкции США против России носят надуманный характер и являются неуклюжим пиар-ходом. Она подчеркнула, что составителям новых списков ограничений "не занимать фантазии".

10 декабря ряд российских граждан и организаций пополнил санкционные списки США и Великобритании. Отмечалось, что россиян обвиняют в нарушении прав человека.

В частности, в американском списке значатся футбольный клуб "Ахмат", Фонд Ахмата Кадырова, компании "Мегастройинвест" и "Чеченские минеральные воды".

Ранее сообщалось, что Европейский союз вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире.

Уточнялось, что санкции будут вводить за преступления, связанные с геноцидом, преступления против человечности, за насилие сексуального характера, нарушение права на мирное собрание, нарушение права на собственное мнение и выражение собственного мнения, нарушение права на свободное вероисповедование и свободу совести.

Кроме того, в конце сентября Минфин США ввел новые санкции против ряда российских физических и юридических лиц. В ведомстве мотивировали данное решение рядом киберпреступлений, вмешательством в выборы американского президента и рядом других нарушений.