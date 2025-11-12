Минобороны процитировало песню "Сектора Газа" после наступления ВС РФ в тумане

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны процитировало песню "Сектора Газа" на фоне сообщений о продвижении российской армии в Красноармейске. Соответствующий пост был опубликован в телеграм-канале ведомства.

В частности, министерство разместило в соцсетях фотографию военного с оружием в тумане и подписало эту картинку фразой из песни "Туман" группы "Сектор газа": "Но мы пройдем опасный путь через туман".

Ранее в СМИ распространились кадры, на которых видно, как солдаты армии РФ передвигаются в тумане на въезде в Красноармейск.

В конце октября Владимир Путин заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заблокированы в Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР). В частности, российским войскам удалось полностью зачистить в этом городе микрорайон Троянда.

Также ударные БПЛА группировки "Центр" Вооруженных сил России (ВС РФ) срывали попытки формирований ВСУ вырваться из окруженных районов Красноармейска.

В начале ноября Минобороны РФ сообщило об ухудшении положения окруженных в Красноармейске украинских группировок. Военные Украины добровольно сдавалисьв плен, так как не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.