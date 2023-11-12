МЧС РФ опубликовало кадры с покинувшими сектор Газа россиянами

Видео: телеграм-канал МЧС РФ

Россияне, которые уже перешли через КПП "Рафах" и находятся в Египте, поблагодарили Владимира Путина и МЧС РФ за помощь в эвакуации из сектора Газа, находящегося под постоянными обстрелами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Как рассказал один из эвакуированных граждан, 35 дней он с ребенком находился в Газе в жестких условиях – без еды и воды, без газа и электричества.

"У меня ребенок уже болеет из-за плохого качества воды, у него рвота. Наконец мы выехали. Большое спасибо нашему президенту, спасибо большое МЧС", – отметил он.

Другая эвакуированная женщина с детьми также поблагодарила президента РФ и МЧС России за помощь.

"Наконец-то мы вышли из сектора Газа", – поделилась женщина, добавив, что из-за плохого качества воды ее дети заболели.

Однако она рассказала, что в Египте детям оказали помощь.

Ранее в ведомстве сообщили, что более 60 россиян были эвакуированы из сектора Газа. Сейчас они находятся на территории Египта.

До этого в МЧС заявили об организации совместно с российскими дипломатами работы по эвакуации мирного населения из сектора Газа. В ведомстве уточнили, что людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также предоставляют им питание и воду. В Каире россиян ждут в оперштабе МЧС РФ. Им помогут оформить необходимые документы для дальнейшего перелета.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ