Минэкономразвития ФРГ прокомментировало слова Лукашенко о транзите газа

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В Минэкономразвития ФРГ заявили, что Германия гарантирует безопасность поставок газа, несмотря на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной остановке транзита в Европу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"С сожалением принимаем к сведению данное заявление", – подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что все действующие контракты на поставки продолжат выполняться. За более точной информацией по данному вопросу в министерстве призвали обращаться непосредственно к участникам рынка.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал – Европа в случае расширения санкций Евросоюзом в отношении Минска на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Комментируя данное заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вне зависимости от действий Белоруссии Россия продолжит оставаться гарантом энергетической безопасности Европы.

