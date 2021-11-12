Украине предрекли серьезные проблемы из-за зависимости от России

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Киев будет испытывать проблемы до тех пор, пока является зависимым от Москвы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами, и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности. До тех пор, пока мы будем зависеть от них хотя бы на йоту, мы будем иметь очень серьезные проблемы. Они сразу этими проблемами будут пользоваться", – приводит его слова РИА Новости.
По мнению секретаря СНБО, приближающийся энергетический кризис на Украине будет во многом зависеть от того, как "господин Путин распорядится своим энергоресурсом".
Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что Киев намерен закупать энергоресурсы в Донбассе. По ее словам, с просьбой обсудить этот вопрос украинская сторона обратилась на подгруппе по экономическим вопросам.
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, в свою очередь, заявил, что Донбасс подтвердил готовность рассмотреть вопрос поставок, однако после этого представители Киева больше не затрагивали данную тему.
До этого экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет сложно пережить предстоящую зиму из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа. По его мнению, ответственность за это должен нести украинский лидер Владимир Зеленский.
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