МИД РФ прорабатывает с Египтом вопрос о вывозе россиян из Израиля

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Россия прорабатывает с Египтом вопросы эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы сейчас прорабатываем, что касается российских граждан и наших соотечественников, мы прорабатываем в том числе с Египтом вопросы эвакуационных мероприятий", – цитирует ее ТАСС.

Ранее дипломат заявила о начале формирования эвакуационных списков россиян из Палестины. По ее словам, людей, которых необходимо вывезти из Палестины, очень много, так как регулярные рейсы в эту страну почти не осуществляются.

До этого палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что страна готова помогать на любом уровне в эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Кроме того, он заявил, что глава Палестины Махмуд Аббас собирается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Со стороны Палестины погибли более тысячи человек.

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