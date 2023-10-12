США не могли не знать о подготовке к столкновениям на Ближнем Востоке – МИД РФ

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Соединенные Штаты, обладая значительным разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке, не могли не знать о подготовке к столкновениям в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, операция осуществлялась "настолько масштабно и с задействованием таких возможностей", что их приготовление невозможно было не увидеть со спутников. Они, напомнила дипломат, являются в этом регионе "разведывательной мощью" Штатов.

Захарова также отметила, что США ведут мониторинг всего киберпространства в регионе, но за год Вашингтон не отследил ситуацию и не передал данные ближайшему союзнику.

"Никак так не могло получиться, такого быть не могло", – сказала она в эфире Соловьев Live.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о создании в стране чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа.

По данным СМИ, количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 1,2 тысячи человек.

Захарова призвала желающих покинуть Израиль воспользоваться регулярными рейсами