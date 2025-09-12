Премьер Катара заявил, что страна продолжит дипусилия по урегулированию в Газе

Фото: ТАСС/AP

Власти Катара намерены продолжить предоставлять гуманитарную помощь и дипломатическую поддержку для прекращения конфликта в секторе Газа. Об этом заявил премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на заседании Совбеза ООН.

Тем не менее, по словам Аль Тани, удар Израиля по Дохе продемонстрировал, что освобождение заложников – не в числе приоритетов Тель-Авива. Он также обвинил израильскую сторону в попытках силой навязать изменения региону.

"Израиль демонстрирует заносчивое поведение в уверенности, что у него есть иммунитет для совершения любых действий, он постоянно нарушает стабильность в регионе и пытается изменить регион силой, исповедуя экстремистские идеи", – отметил премьер Катара, которого цитирует РИА Новости.

Политик также рассказал, что местонахождение делегации ХАМАС в Дохе, по которым ударил Израиль, не было секретом. В месте проживания переговорщиков с их семьями бывали журналисты и другие дипломаты.

В свою очередь, постпред Израиля в ООН Дэнни Данон призвал Катар сделать выбор: либо осудить и изгнать ХАМАС, либо это сделает Израиль.

"Слишком долго Катар укрывал террористов, предоставляя лидерам ХАМАС убежище в роскошных отелях, где они организовывали массовые убийства и теракты. История не будет благосклонна к соучастникам", – добавил Данон.

Израиль атаковал Доху, где проходили переговоры по урегулированию ближневосточного конфликта, 9 сентября. По данным палестинского движения ХАМАС, погибли шесть человек, однако среди них не было членов переговорной делегации.

Совет безопасности ООН осудил удары Израиля по Дохе. Члены Совбеза выразили глубокое сожаление в связи с гибелью людей, а также выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН.