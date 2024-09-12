В КПРФ ответили на обвинения Памфиловой в "безобразном поведении" депутатов

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

КПРФ прокомментировала обвинения главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой в "безобразном поведении" депутатов Алексея Куринного и Марии Дробот на выборах в Брянской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина.

Ранее Памфилова заявила, что ЦИК обратилась в комиссию ГД по вопросам депутатской этики в связи с действиями депутатов. По ее словам, Центризбирком был вынужден это сделать по результатам " безобразного поведения, проявившего их невежество как законодателей, незнание законов, вмешательства в действия избирательной комиссии, не только субъектовой, [но и] территориальной, участковой".

Так, по словам Памфиловой, депутаты от КПРФ Куринный и Дробот несколько раз в день без согласования прибывали в избирком Брянской области, вели запись на диктофон, проводили съемку, когда нельзя это было делать, угрожали своими связями и прочее.

Афонин подчеркнул, что его однопартийцы действовали в рамках закона и не вмешивались в избирательный процесс. Он сообщил, что Дробот и Куринный "боролись с правонарушителями, которые пытались изменить волеизъявление граждан".

В КПРФ не увидели оснований для разбирательств с точки зрения возможных нарушений.

11 сентября Памфилова заявила, что в 21 российском регионе были утверждены результаты выборов местных глав. Партия "Единая Россия" получила наибольшую поддержку на прошедших выборах.

Более 27 миллионов избирателей приняли участие в выборах различного уровня в единый день голосования (ЕДГ). Это около 47% граждан с избирательным правом.