Вице-президент Ирана Зариф планирует подать в отставку

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Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф решил уйти в отставку. Об этом пишет сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на сообщение политика в соцсети X.

Причиной такого решения Зариф назвал недовольство результатами своей работы. По его мнению, он не смог достойным образом привлечь мнение специальных комитетов, касающееся участия женщин, молодежи и этнических меньшинств так, как обещал.

Кроме того, он надеется, что его отставка позволит другим членам правительства Ирана устранить проблемы, на которые он указывал. Зариф пожелал успехов новому составу кабмина и поблагодарил президента страны Масуда Пезешкиана за проявленное доверие. Он признался, что хотел бы пойти работать в университет.

Досрочные выборы главы государства состоялись в Иране после гибели бывшего президента страны Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы. Перевозивший его и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Победу на президентских выборах одержал экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан, который относится к крылу реформистов. Таким образом, он стал девятым президентом страны.

Граждане государства отдали за его кандидатуру более 16,3 миллиона голосов. За счет такого количества поддержавших Пезешкиана избирателей ему удалось обойти своего основного соперника – представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности республики, консерватора Саида Джалили.

