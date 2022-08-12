Небензя заявил об ответственности западных спонсоров Киева в случае катастрофы на ЗАЭС

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Ответственность за возможную ядерную катастрофу на Запорожской АЭС ляжет на западных спонсоров Киева. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить.

Ранее замглавы делегации РФ Андрей Белоусов заявил, что США должны вернуть ядерное оружие на свою территорию. По его словам, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий.

До этого, выступая на обзорной конференции ДНЯО, замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия отвергает инсинуации об угрозах ядерным оружием и действиях, направленных на подрыв ядерной безопасности на Украине. Он сообщил, что Москва позже даст развернутую реакцию на данные обвинения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

