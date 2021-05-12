СМИ узнали о планах Москвы выслать сотрудников посольства США

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Москва не называет имена сотрудников посольства США, вошедших в ответный список высылаемых из России, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Мы не комментируем персоналии, входящие в ответный список высылаемых из России сотрудников американского посольства", – сказал собеседник агентства.

Источник также рассказал, что уже более полугода посольство России в США работает без пресс-секретаря, подготовленного Москвой. Все дело в том, что Вашингтон без каких-либо объяснений отказывается впустить его в США на замещение этой должности.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали в себя высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Также ограничения ввели для шести технологических компаний. Кроме того, американским финансовым организациям запретили покупку долговых ценных бумаг РФ.

16 апреля МИД РФ обнародовал ответные меры, включающие ограничения для работы диппредставительств США на территории России. Ведомство также объявило, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая.

