Tasnim: переговоры Ирана и США в Омане могут затянуться до воскресенья

Фото: 123RF/fabrikacrimea

Непрямые переговоры между Ираном и США, которые проходят 12 апреля в оманской столице Маскате, могут продлиться до воскресенья, 13-го числа. Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на члена переговорной группы от республики.

Он охарактеризовал атмосферу продолжающихся переговоров как положительную и позитивную.

Иранская и американская делегации, по предварительным данным, должны обсудить ослабление санкций США в отношении Ирана в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Кроме того, стороны поднимут вопрос снижения напряженности на Ближнем Востоке и обмена заключенными, уточнили СМИ.

До этой встречи президент США Дональд Трамп угрожал Ирану "невиданными" бомбардировками в случае отказа от ядерного соглашения. В ответ на это заместитель главы Корпуса стражей Исламской революции заявил, что страна пересмотрит свою ядерную программу, если угрозы будут реализованы.

