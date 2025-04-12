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12 апреля, 04:24

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ТАСС: взрывы прогремели в Одессе и Харькове на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела этой ночью в Одессе и Харькове на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил взрывы в городе, однако не привел каких-либо подробностей. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили 333 украинских беспилотника. Из них 158 БПЛА были уничтожены вне зоны спецоперации. Кроме того, силами ПВО было сбито 6 управляемых авиационных бомб JDAM американского производства.

В начале апреля Вооруженные силы Украины вновь атаковали российские объекты энергетики в Курской, Запорожской и Ростовской областях, несмотря на российско-американские договоренности о временном прекращении ударов по энергообъектам.

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