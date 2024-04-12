СBS: США ожидают атаки Ирана на военные объекты Израиля

Фото: Iranian Army via AP

Соединенные Штаты предполагают, что Иран может ударить 12 апреля по военными объектам Израиля более чем сотней дронов и десятком ракет. Об этом сообщает телеканал СBS со ссылкой на американских чиновников.

Они отметили, что еврейскому государству будет трудно защититься от ответа за удар по иранскому консульству в Дамаске. Чиновники также допускают, что Тегеран рассмотрит возможность атаки меньшего масштаба, чтобы избежать эскалации.

Востоковед Елена Супонина сообщила радио КП, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет серьезного конфликта между еврейским государством и Ираном.

"Тогда он может извлечь из случившегося серьезные политические дивиденды", – объяснила эксперт.

По словам востоковеда, при отсутствии конфликта между странами в Израиле могут состояться досрочные парламентские выборы. Тогда Нетаньяху лишится своего поста и для него начнутся судебные разбирательства.

Эксперт отметила, что организуют следствие и по делам о коррупции, которые давно возбуждены против премьер-министр Израиля. Также начнется следствие по поводу последних военных событий, в том числе о пропуске израильскими спецслужбами атак 7 октября, заключила Супонина.

Ранее СМИ писали, что прогресс по перемирию в Газе достигнут на переговорах в Каире, между сторонами конфликта есть консенсус по основным направлениям. Переговоры проводились между ХАМАС, Израилем, Египтом, Катаром и США.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. Ответом израильской Армии обороны стала операция "Железные мечи".