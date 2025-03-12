12 марта, 15:59Политика
Лавров заявил о постыдном поведении Франции и Германии в ходе минских соглашений
Фото: kremlin.ru
Поведение Франции и Германии в ходе минских соглашений является постыдным, сообщает RT со ссылкой на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"То, как повели себя французы и немцы, – стыдно", – сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
Глава российского МИД напомнил, что уже бывшие лидеры Украины, ФРГ и Франции Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд ранее признались, что никогда не собирались реализовывать соглашения, подписанные в Минске. Им было лишь нужно время, чтобы накачать Украину оружием, уверен Лавров.
Ранее Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня на линии фронта, а США призвали Россию рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал "не забегать вперед", так как Москва еще не получила детальную информацию о перемирии от Вашингтона.
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