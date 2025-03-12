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Поведение Франции и Германии в ходе минских соглашений является постыдным, сообщает RT со ссылкой на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"То, как повели себя французы и немцы, – стыдно", – сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

Глава российского МИД напомнил, что уже бывшие лидеры Украины, ФРГ и Франции Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд ранее признались, что никогда не собирались реализовывать соглашения, подписанные в Минске. Им было лишь нужно время, чтобы накачать Украину оружием, уверен Лавров.

Ранее Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня на линии фронта, а США призвали Россию рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал "не забегать вперед", так как Москва еще не получила детальную информацию о перемирии от Вашингтона.

