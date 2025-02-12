Глава МО Израиля Кац: новая война в Газе не закончится без поражения ХАМАС

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Война в секторе Газа возобновится с большей интенсивностью, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит заложников 15 февраля. Об этом на встрече с военными заявил глава МО Израиля Исраэль Кац, сообщает РИА Новости.

Если ХАМАС не вернет израильских похищенных граждан, то для радикалов "откроются врата ада, как и обещал президент США" Дональд Трамп, пригрозил Кац. По словам министра, новая война не закончится без поражения движения и освобождения всех заложников.

Кроме того, уточнил Кац, возобновление боевых действий позволит реализовать идеи Трампа по палестинскому анклаву.

ХАМАС 10 февраля отложил процесс освобождения новой группы заложников из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня. В движении уточнили, что нарушения наблюдались в течение трех последних недель.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.

В свою очередь, Россия рассчитывает на выполнение сторонами конфликта взятых на себя в рамках сделки обязательств, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января.