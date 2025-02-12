Сийярто: Украине было бы полезно отменить указ о запрете переговоров с Россией

03:25Политика
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Украине было бы полезно отменить указ президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Отвечая на вопрос о целесообразности проведения выборов на Украине, он отметил, что рассуждать о внутренней политике сторонних государств "противоречит его ДНК".
"Давайте оставим это на усмотрение украинцев, когда они захотят избрать президента", – цитирует Сийярто РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут существенный прогресс. Американский лидер рассчитывает на скорое заключение мирной сделки.
Россия готова к переговорам по Украине, в которых будут учтены и обеспечены ее интересы, но не за счет интересов других, отмечал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, устранение первопричин конфликта на Украине откроет путь к его концу.
Путин выразил готовность к диалогу с Трампом по урегулированию украинского конфликта