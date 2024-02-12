Суд в Нидерландах запретил поставлять Израилю запчасти к F-35 из-за атак на Газу – СМИ

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Апелляционный суд Нидерландов постановил прекратить экспорт запчастей к F-35 в Израиль из-за опасений, что эти самолеты использовались для атак на сектор Газа. Об этом сообщает Reuters.

Требование суда власти Нидерландов должны исполнить в течение недели. Инстанция не дала властям права не исполнять решение, пока не будет подана апелляция в Верховный суд. На это отвели восемь недель.

"Нельзя отрицать, что существует явный риск того, что экспортируемые запчасти для F-35 используются в серьезных нарушениях международного гуманитарного права", – заявили в суде.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда палестинская радикальная группировка ХАМАС выпустила в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это Израиль начал в секторе Газа операцию "Железные мечи".

С начала обострения конфликта между странами погибли более 28 тысяч человек со стороны Газы и более 1,2 тысячи – со стороны Израиля. Более того, из зоны боевых действий эвакуировали свыше тысячи россиян.

