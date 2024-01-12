Хуситы заявили, что удары по Йемену наносили только Британия и США

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Удары по территории Йемена наносили только Великобритания и США, другие страны не участвовали в операции, сообщил официальный представитель йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям телеканалу Al Jazeera.

Он подчеркнул, что никакой коалиции не существует – речь идет лишь об американо-британской агрессии.

"Мы поддерживаем контакты с большинством упомянутых США государств. Они заверили, что не участвовали в операции", – заявил представитель хуситов.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Позднее американский президент Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. По его словам, он отдал соответствующий приказ в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море. Он также сообщил, что операция была проведена при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

В декабре прошлого года сообщалось, что власти США считают, что вопрос о защите судов в Красном море должен быть поднят в рамках международного взаимодействия. Отмечалось, что Америка проводит тесные консультации с зарубежными союзниками для создания морской оперативной группы.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда.

По его информации, в ней примут участие такие страны, как Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и прочие. Остин добавил, что атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют коллективного ответа.