Хуситы сделали заявление по поводу операций США и Британии против Йемена

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США и Британия своими непродуманными операциями против Йемена пытаются отвлечь внимание от геноцида в секторе Газа, заявил член политбюро правящего на севере и в центральной части страны поддерживаемого Ираном шиитского движения Ансар Алла Хузам аль-Асад.

По его словам, Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для прохода связанных с Израилем кораблей до прекращения военных действий Израиля в секторе и снятия его блокады.

"Мы продолжим отстаивать нашу принципиальную позицию по ключевому и для нас вопросу – Палестине. Ни Америка, ни Великобритания не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа, будь то в Красном или Аравийском море или на сионистской территории", – цитирует его РИА Новости.

Один из руководителей хуситов предупредил, что вооруженные силы Йемена хорошо подготовлены и агрессоры пожалеют о содеянном. Он добавил, что США установили час Х, но руководство хуситов будет определять театр военных действий, правила ведения боя и направления военных действий.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Позднее американский президент Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. По его словам, он отдал соответствующий приказ в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

В декабре прошлого года сообщалось, что власти США считают, что вопрос о защите судов в Красном море должен быть поднят в рамках международного взаимодействия. Отмечалось, что Америка проводит тесные консультации с зарубежными союзниками для создания морской оперативной группы.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда.

По его информации, в ней примут участие такие страны, как Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и прочие. Остин добавил, что атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют коллективного ответа.