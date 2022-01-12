Вице-спикер Совфеда считает, что США не готовы начать войну ради расширения НАТО

Фото: Москва 24
Власти США не готовы начать войну ради расширения НАТО на восток. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью "Парламентской газете".
По мнению политика, Соединенные Штаты планируют построить однополярный мир. Он считает, что американские власти никогда не откажутся от данной идеи.
"Но, преследуя ее, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками", – сказал Косачев.
По мнению вице-спикера Совфеда, для США это является "красными линиями", которые они не будут переступать.
"Они не станут воевать за Украину, как в свое время не стали воевать за Грузию во время конфликта с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году", – заявил Косачев.
Он добавил, что Россия также не стремится к подобной войне.
Ранее в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам дипломата, для России в этом вопросе ключевым остается нерасширение НАТО. Он отметил, что от этого зависит национальная безопасность РФ.
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