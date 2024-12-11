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11 декабря, 13:40

Политика

Министру обороны Польши не понравилось название шведских гранатометов

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство по поводу наименования шведских гранатометов, которые закупаются для польской армии. Об этом сообщает радиостанция TokFM.

Польша закупила у Швеции несколько тысяч экземпляров противотанковых гранатометов за 1,6 миллиарда долларов. Косиняк-Камыш отметил, что вооружение хорошего качества, однако название "Карл Густав" его не устраивает. В связи с этим глава Минобороны предложил сменить наименование гранатометов.

В 1655 году Карл Густав, король Швеции, начал войну на севере, в ходе которой шведские войска несколько раз захватывали Варшаву. Этот конфликт продолжался пять лет и нанес значительный ущерб Речи Посполитой.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что польские военнослужащие не должны сбивать ракеты над территорией Украины. Так он ответил на предложение вице-спикера сейма Польши Кшиштофа Босака властям страны шантажировать Украину лишением возможности доставки военной помощи, чтобы получить разрешение Киева на эксгумацию останков жертв Волынской резни.

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