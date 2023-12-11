Более 1 050 соотечественников доставили в Россию за время эвакуации из Газы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Свыше 1 050 россиян успешно доставили на территорию РФ за время проведения эвакуации из сектора Газа. Об этом свидетельствуют данные министерства иностранных дел России, опубликованные на официальном сайте.

"Всего из зоны конфликта на территорию Египта через погранпереход "Рафах" удалось вывести и благополучно доставить в Россию более 1 050 соотечественников", – говорится в публикации ведомства.

Накануне спецборт МЧС РФ доставил из Египта в Москву еще 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа.

Владимир Путин ранее поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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