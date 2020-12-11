Лидеры ЕС решили расширить индивидуальные санкции по Турции

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Фото: depositphotos/paulgrecaud
Лидеры стран-членов ЕС приняли решение расширить индивидуальные санкции по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что решение лидеров ЕС было подтверждено на саммите в Брюсселе.
"Лидеры ЕС поручили Совету согласовать дополнительные списки на основе решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер в связи с незаконным бурением Турцией в Восточном Средиземноморье", – отмечается в выводах саммита по итогам обсуждения вопроса.
В документе также подчеркивается, что страны ЕС намерены и дальше защищать свои интересы.
На данный момент продолжают свое действие индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В ноябре текущего года союз принял решение о продлении мер на год, до 12 ноября 2021 года.
Под указанные санкции попали два гражданина Турции. Как считают в ЕС, эти люди несут ответственность за планирование и управление добычей полезных ископаемых в восточной части Средиземного моря. При этом власти Кипра не выдавали разрешения на добычу.
Уточняется, что из-за санкций указанные граждане Турции не смогут выехать на территорию ЕС. Кроме того, страны-члены союза заморозили их активы.
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