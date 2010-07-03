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Политика

13:14

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

политика

Фото: ТАСС/DPA/Karl-Josef Hildenbrand

Турция рассмотрит возможность закрытия своей авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если США введут санкции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Турция может попросить США вывести своих военных с авиабазы Инджирлик", – цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что С-400 – оборонительные системы и они, по его словам, не будут использованы для нападения на кого-либо.

Ранее Чавушоглу объяснил покупку российских зенитных комплексов С-400 тем, что США и Франция отказались продавать системы ПВО. Он не исключил, что в будущем Турция вновь может приобрести российские С-400, если союзники по НАТО опять откажут.

Поставки С-400 начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские комплексы полностью введут в действие в апреле 2020 года.

Ранее член сената США демократ Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную "красную линию", начав тестирование радаров купленных у РФ комплексов ПВО С-400. Он отметил, что существующее законодательство обязывает Дональда Трампа ввести санкции.

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