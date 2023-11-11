Страны ЛАГ и ОИС призвали созвать международную конференцию по Газе

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Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) намерены провести международную конференцию по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом говорится в итоговой резолюции совместного саммита этих организаций, передает РИА Новости.

Указывается, что провести конференцию хотят в ближайшее время. Благодаря ей планируется запустить мирный процесс на основе международного права и принципа "мир в обмен на территории" с международными гарантиями.

В заявлении отмечено, что последнее "положит конец израильской оккупации палестинских территорий, занятых Израилем в 1967 году".

Ранее иранский президент Эбрахим Раиси призвал исламские страны прекратить экономические и политические отношения с Израилем.

Также Раиси попросил ввести санкции против еврейского государства, включая на экспорт нефти. По его мнению, эмбарго на поставки нефти в Израиль должно стать приоритетом.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

По данным Минздрава сектора Газа, с начала эскалации конфликта в анклаве погибли 11 078 человек, пострадали свыше 27,4 тысячи. Среди погибших значатся 4 506 детей, 3 027 женщин и 678 пожилых людей.

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