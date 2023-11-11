Эрдоган назвал позицию Запада по сектору Газа трусостью и отсутствием совести

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Позиция Запада по обстановке в секторе Газа является трусостью и бессовестностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.

"Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес", – напомнил он.

Как отметил Эрдоган, ООН и Международному уголовному суду (МУС) необходимо расследовать преступления Израиля в анклаве. Также он призвал создать фонд помощи для Газы.

"Запад и Израиль, который ведет себя как избалованное дитя этого Запада, должны компенсировать причиненный палестинцам ущерб, разрушения", – добавил глава Турции.

Ранее стало известно, что из-за отсутствия топлива в ближайшее время может прекратить работу больница "Аль-Кудс" в секторе Газа. Уточнялось, что 500 пациентов и раненых получат медицинскую помощь, но те, кто находятся в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах погибнут.

Позже израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Отмечалось, что в непосредственной близости от здания больницы "Аш-Шифа" идут бои. Персонал медучреждения не может покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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