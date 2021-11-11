Парламент Латвии запретил публичное использование георгиевских ленточек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парламент Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил запрет на публичное использование георгиевских ленточек, сообщает РИА Новости.

Поправка была одобрена большинством голосов. Теперь использовать ленточки нельзя как во время развлекательных и праздничных мероприятий, так и в ходе собраний, шествий и пикетов.

Ранее власти Риги демонтировали российский триколор на площади, где были установлены флаги стран – участниц ЧМ по хоккею, заменив его на на символику Олимпийского комитета РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с таким решением, так как площадь не является местом проведения чемпионата.

В МИД РФ назвали решение Риги убрать российский флаг неприкрытым неуважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что таким образом Латвия пытается закрепиться в числе недружественных государств.