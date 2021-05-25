В Кремле не согласны с решением заменить российский триколор на символику ОКР

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Москва не согласна с решением заменить российский триколор на символику Олимпийского комитета РФ на площади, где были установлены флаги стран – участниц ЧМ по хоккею в Риге. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что важно понять, является ли площадь местом проведения чемпионата.

"Если не является местом проведения чемпионата и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей. Но если это имеет отношение к проведению чемпионата, то, наверное, от спортивных чиновников такие рекомендации могли поступать, этого мы не исключаем", – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что, участвуя в международных соревнованиях, в данное время Россия не использует государственный флаг. Это требование неукоснительно соблюдается.

Ранее стало известно, что вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге подняли бело-красно-белый, который традиционно используется белорусской оппозицией.

Мэр города Мартиньш Стакис пояснил, что это способ выразить солидарность белорусскому народу.