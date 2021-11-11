Аналитик прокомментировал призыв Блинкена к России по поводу Донбасса

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Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к деэскалации конфликта в Донбассе. Об этом сообщает RT.
Аналитик выразил мнение, что Блинкен генерирует позицию Соединенных Штатов, которые хотели бы в этой ситуации выступить в роли арбитра.
"Но этой ролью США никто не наделял", – пояснил эксперт, добавив, что механизм регулирования ситуации в Донбассе есть в Минских соглашениях.
Оленченко также прокомментировал заявление Блинкена об ошибке 2014 года. По словам аналитика, главной ошибкой было поверить Вашингтону и Западу, что конфликт на Украине между оппозицией и президентом решится мирным путем.
Ранее госсекретарь США на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Россия может повторить ошибку 2014 года. Он похвалил украинскую сторону за сдержанность и заявил, что все провокации исходят исключительно со стороны России.
Блинкен также сообщил, что Вашингтон поддерживает деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе.
До этого он заявлял, что в случае агрессивных или безответственных шагов России на границе с Украиной США предпримут соответствующие меры.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, подчеркнул, что звучащие из Вашингтона заявления являются неприемлемыми. Дипломат отметил, что Москва и дальше намерена защищать и отстаивать интересы страны, российских граждан и русскоязычного населения. По его словам, угрозы только дают уверенности в том, что Россия выбрала правильный курс.
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