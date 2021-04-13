В МИД РФ назвали неприемлемыми угрозы США в адрес России из-за Донбасса

Фото: Depositphotos/Aquir014b

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает неприемлемым заявление Вашингтона о том, что Россия якобы должна будет заплатить цену из-за ситуации в Донбассе, пишет "Газета.ру".

"То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология", – сказал Рябков.

Он отметил, что Москва и дальше намерена защищать и отстаивать интересы страны, российских граждан и русскоязычного населения. По его словам, угрозы только дают уверенности в том, что Россия выбрала правильный курс.

Замглавы МИД также назвал США противником российского государства. По его мнению, Штаты делают все возможное, чтобы подорвать позиции РФ на международной арене.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессивных или безответственных шагов России на границе с Украиной Соединенные Штаты предпримут соответствующие меры. Он уточнил, что в стране обеспокоены данным вопросом.