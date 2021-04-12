Песков ответил на слова госсекретаря США про "агрессию" России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем больше произносится фраза о последствиях агрессивных действий РФ, тем больше она девальвируется. Так он прокомментировал слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, сообщает РИА Новости.
"Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену – чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются, – уточнил Песков.
Он также добавил, что РФ никогда ни для кого не представляла и не представляет агрессии. Кроме того, она не занималась агрессивными действиями.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессивных или безответственных шагов России на границе с Украиной Соединенные Штаты предпримут соответствующие меры. Он уточнил, что в стране обеспокоены данным вопросом.
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