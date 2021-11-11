Госсекретарь США предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года"

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В Соединенных Штатах обеспокоены тем, что Россия может повторить ошибку 2014 года, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали", – приводит слова Блинкена РИА Новости.

Он также похвалил украинскую сторону за сдержанность и заявил, что все провокации исходят исключительно со стороны России.

"У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она действует", – сказал госсекретарь США.

Блинкен также сообщил, что Вашингтон поддерживает деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским Блинкен заявил, что Соединенные Штаты противостоят действиям России "по дестабилизации" Украины.

До этого он заявлял, что случае агрессивных или безответственных шагов России на границе с Украиной США предпримут соответствующие меры.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, подчеркнул, что звучащие из Вашингтона заявления являются неприемлемыми. Дипломат отметил, что Москва и дальше намерена защищать и отстаивать интересы страны, российских граждан и русскоязычного населения. По его словам, угрозы только дают уверенности в том, что Россия выбрала правильный курс.

Замглавы МИД также назвал США противником российского государства. По его мнению, Штаты делают все возможное, чтобы подорвать позиции РФ на международной арене.