МИД Польши не подтвердил данные о задержании россиянина за пособничество в миграции

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МИД Польши не располагает данными о задержании гражданина России за пособничество мигрантам в незаконном пересечении белорусско-польской границы, заявил пресс-секретарь дипведомства Лукаш Ясина.

"Никакой информации про людей, которые были бы русскими гражданами или гражданами других государств в польском МИД не знаем. Не подтверждаю (информацию о задержании гражданина РФ. – Прим. ред.)", – сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

По данным Ясины, за попытку помощи беженцам были задержаны лишь три гражданина ФРГ, которые были высланы на родину.

10 ноября Пограничная стража Польши сообщила о задержании гражданина РФ за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу. Также по аналогичному подозрению были задержаны гражданин Швеции и гражданин Литвы.

В понедельник, 8 ноября, белорусский госпогранкомитет сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Ситуацию в ведомстве назвали крайне тяжелой. Польские власти обвинили белорусских коллег в перебросе нелегалов.

