ТАСС: серебряные погоны обнаружили у бывшего кадровика Минобороны Кузнецова

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Следователи нашли серебряные погоны во время обысков у бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Правоохранители оценили стоимость погон из серебра 925-й пробы в почти 184 тысячи рублей.

Также у Кузнецова нашли коллекцию из более чем 80 серебряных монет, в числе которых были наборы из Казахстана и Танзании и сувенирные монеты. К примеру, на одной из серебряных монет 999-й пробы изображены три обезьяны с надписью: "Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю".

Кузнецов был арестован 14 мая 2024 года. У него изъяли более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Причиной дела стала взятка, которую Кузнецов получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем с индивидуальным предпринимателем Львом Мартиросяном. Свою вину в совершении преступления экс-кадровик не признает.