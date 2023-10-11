Армия Израиля прокомментировала информацию об убитых младенцах

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Спикер израильской армии отреагировала на информацию о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС жестоко убивали в Израиле младенцев. Об этом передает издание Anadolu.

По ее словам, сведения об этом инциденте пока отсутствуют.

"Мы видели эти новости, но мы не располагаем подробностями или подтверждением этой информации", – сообщила спикер армии Израиля.

При этом Insider заявил, что спикер израильской армии рассказал изданию о том, что военнослужащие нашли тела малышей в кибуце Кфар-Аза. Собеседник подчеркнул, что не видел подтверждающие фото или видео, а об убитых ему сообщили солдаты с места происшествия.

Ранее в кибуце Кфар-Аза в южной части Израиля спасатели обнаружили тела 200 человек. По их информации, все убитые оказались израильтянами. Среди погибших были около 40 детей. У некоторых из них были отрублены головы.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 900 человек, включая 260 детей. В результате эскалации конфликта пострадали 4,5 тысячи человек.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа