Посольство РФ окажет помощь с репатриацией тел погибших россиян в Израиле

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Российское посольство готово при необходимости оказать помощь с репатриацией тел погибших россиян в Израиле на родину. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается вывоза, вопрос серьезный, разумеется, мы его держим на контроле и будем готовы при необходимости организовать и вывоз из Израиля людей, тех, которых необходимо вывезти", – отметил он.

Ранее Викторов заявил, что говорить об эвакуации с территории Израиля пока преждевременно. Свою позицию дипломатический представитель объяснил наличием около 15 прямых рейсов из Тель-Авива в города РФ.

До этого пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что желание покинуть территорию сектора Газа изъявили 400 человек, в российском перечне числятся в том числе украинцы и белорусы. Она добавила, что вопрос эвакуации граждан РФ с палестинской территории в настоящий момент прорабатывается.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказались четыре гражданина России.

Москвичи стали отменять поездки в Израиль из-за обострения конфликта в секторе Газа