Маргрете II в Дании стала единственной в мире правящей королевой

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Датская монархиня Маргрете II осталась единственной в мире правящей королевой после ухода из жизни Елизаветы II. Об этом напомнила газета Berlingske.

"После 50 лет на троне королева Маргрете II теперь самый долгоправящий из ныне живущих монархов в мире из-за кончины Елизаветы II", – обратило внимание издание.

Маргрете II взошла на датский трон в 1972 году после смерти своего отца короля Фредерика IX. Тогда ей был 31 год.

Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Последние месяцы королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года ее госпитализировали, после чего она стала появляться на публике с тростью.

После смерти королевы британский престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III. В субботу, 10 сентября, его официально провозгласили королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

