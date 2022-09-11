В Австрии прокомментировали ограничения ЕС на визы россиянам

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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала ограничения Евросоюза на визы для граждан России. По ее словам, этот шаг стал лишь финальным штрихом к краху мечты глобалистов о неограниченной мобильности. Об этом сообщает ТАСС.

"Мир фрагментируется уже давно. Так что, когда сейчас идут на такой шаг, как отмена договора по визам, это, собственно, больше официальный финальный штрих к тренду, который уже был установлен ранее. К сожалению", – отметила Кнайсль.

Она добавила, что свободу передвижения у людей во всем мире в последнее время отнимали во имя локдаунов и пандемии коронавируса или из-за политических процессов.

Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Так, после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.

До этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран ЕС будет право отказывать в визе россиянам, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом ЕС данного предложения. По словам Йоханссон, ожидается, что новый визовый режим может начать действовать уже в понедельник, 12 сентября.

