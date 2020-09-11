Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Явка на онлайн-голосование на муниципальных выборах в Москве на 10:00 составила 33%. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу мобильной группы реагирования Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов в районах Бабушкинском и Марьино, куратора округа Марьино Максима Буре.
"Сегодня начали электронное голосование два района: Марьино и Бабушкинский. За два часа от начала уже проголосовали 33%. Надеюсь, так пойдет и дальше", – сказал Буре.
Дистанционное голосование на довыборах в Советы депутатов районов Марьино и Бабушкинском началось в 08:00 11 сентября. Оно продлится до 20:00 12 сентября.
Ранее отмечалось, что на электронное голосование на довыборы зарегистрировались свыше 4 тысяч человек. Чуть менее 1,5 тысячи готовы совершить волеизъявление в Бабушинском районе, более 2,5 тысячи – в Марьине.
Сообщалось, что если человек передумает участвовать в онлайн-голосовании, то он сможет отдать свой голос очно на избирательном участке 13 сентября.
Досрочное голосование началось 2 сентября и продлится до 12 сентября. Оно было введено для тех, кто не сможет по уважительным причинам прийти на участок 13 сентября.
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