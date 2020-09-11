Явка за первый час онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве составила 19%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Явка в первый час на онлайн-голосование на муниципальных выборах в Москве составляет 19%. Об этом рассказал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за допвыборами депутатов Совета депутатов муниципальных округов Бабушкинского и Марьино Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

"На дополнительных муниципальных выборах в Москве в рамках электронного голосования за первый час явка составила 19%", – сообщил Венедиктов.

Дистанционное голосование на довыборах в Советы депутатов районов Марьино и Бабушкинского началось с 8:00 11 сентября. Оно продлится до 20:00 12 сентября.

Ранее Венедиктов рассказал, что на электронное голосование на довыборы зарегистрировались свыше 4 тысяч человек. Чуть менее 1,5 тысячи готовы совершить волеизъявление в Бабушинском районе, более 2,5 тысячи – в Марьине.

Сообщалось, что если человек передумает участвовать в онлайн-голосовании, то он сможет отдать свой голос очно на избирательном участке 13 сентября.