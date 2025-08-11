Рябков ответил на угрозы НАТО в отношении Калининградской области

Фото: 123RF/tsuguliev

Россия обеспечит безопасность Калининградской области всеми необходимыми средствами. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью телеканалу "Россия 24".

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью рассказал о создании НАТО плана подавления обороны в Калининградской области. По его словам, регион окружен членами Альянса и теперь США совместно с союзниками могут "стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо".

Как подчеркнул Рябков, регион – неотъемлемая часть России и он не подлежит обсуждению в данном контакте.

При этом ранее помощник российского лидера Николай Патрушев отмечал, что НАТО во время учений возле границ прорабатывает сценарии по захвату Калининградской области и нанесению превентивных ударов по ядерным арсеналам.

Он подчеркивал, что мероприятия включают в себя также отработку сценариев наступательных действий от Вильнюса до Одессы, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море.